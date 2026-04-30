Domini: si festeggia dopo la Pentecoste

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Domini: si festeggia dopo la Pentecoste' è 'Corpus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORPUS

Perché la soluzione è Corpus? Corpus è un termine che si riferisce a un insieme di testi o opere che condividono caratteristiche comuni, spesso utilizzato in ambito accademico e linguistico. La parola deriva dal latino e indica un insieme organico, completo e strutturato di elementi. La sua applicazione può riguardare raccolte di documenti, articoli o testi letterari, rappresentando un corpus di studi o di ricerca. La sua importanza risiede nella capacità di analizzare e interpretare contenuti in modo sistematico. La festa dopo la Pentecoste si chiama Corpus Christi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Domini: si festeggia dopo la Pentecoste". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Domini: si festeggia dopo la Pentecoste nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Corpus

Questa pagina è dedicata alla definizione "Domini: si festeggia dopo la Pentecoste" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Domini: si festeggia dopo la Pentecoste" conferma che la soluzione 'Corpus' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Corpus

C Como O Otranto R Roma P Padova U Udine S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Domini: si festeggia dopo la Pentecoste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corpus' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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