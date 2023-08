Dotato di fattezze anomale e mostruose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotato di fattezze anomale e mostruose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEFORME

Significato/Curiosita : Dotato di fattezze anomale e mostruose

Gli extraterrestri esseri umanoidi di indole pacifica e chi, al contrario, li descrive come creature mostruose e malvagie. lo stesso argomento in dettaglio:... Benefica, che dispettosa, è di solito rappresentato come un ragazzino deforme o una persona di bassa statura, abbigliato con un saio e fibbie argentate...