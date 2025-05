Le fattezze del viso nei cruciverba: la soluzione è Tratti

Home / Soluzioni Cruciverba / Le fattezze del viso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le fattezze del viso' è 'Tratti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRATTI

Curiosità e Significato di "Tratti"

Approfondisci la parola di 6 lettere Tratti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tratti? Le fattezze del viso si riferisce agli elementi distintivi e alle caratteristiche che compongono l'aspetto del volto di una persona. Questi elementi, comunemente noti come tratti, includono caratteristiche come occhi, naso, bocca e zigomi, che insieme contribuiscono all'unicità di ciascun individuo. Comprendere i tratti del viso è fondamentale non solo per la descrizione fisica, ma anche per esprimere emozioni e personalità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Brevi lineePezzi di stradaIndicano la fisionomia propria di un individuoGuardare uno in non a viso apertoSegnato in viso dall etàLavarsi il viso quando si è accaldati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tratti

Non riesci a risolvere la definizione "Le fattezze del viso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R O M S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORSO" MORSO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.