La Soluzione ♚ Fattezze lineamenti La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fattezze lineamenti. SEMBIANZE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fattezze lineamenti: Face/Off - Due facce di un assassino (Face/Off) è un film del 1997 diretto da John Woo e interpretato da John Travolta e Nicolas Cage. La trama del film è incentrata sui personaggi di Sean Archer, un agente dell'FBI, e Castor Troy, un terrorista, che a seguito di un intervento di chirurgia plastica all'avanguardia assumono rispettivamente l'uno le sembianze dell'altro. Il film riscosse un grandissimo successo sia di critica che di pubblico, incassando in tutto il mondo circa 245 milioni di dollari. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Face/Off - Due facce di un assassino (Face/Off) è un film del 1997 diretto da John Woo e interpretato da John Travolta e Nicolas Cage. La trama del film è incentrata sui personaggi di Sean Archer, un agente dell'FBI, e Castor Troy, un terrorista, che a seguito di un intervento di chirurgia plastica all'avanguardia assumono rispettivamente l'uno le sembianze dell'altro. Il film riscosse un grandissimo successo sia di critica che di pubblico, incassando in tutto il mondo circa 245 milioni di dollari. sembianze f plurale di sembianza le balene, i delfini e le orche sono mammiferi che hanno le sembianze di pesci Sillabazione sem | biàn | ze Etimologia / Derivazione vedi sembianza Altre Definizioni con sembianze; fattezze; lineamenti; Dotato di fattezze anomale e mostruose; Come dire lineamenti: somatici; I lineamenti del volto;

SEMBIANZE

