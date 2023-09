Malattia che determina contrazioni muscolari anomale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia che determina contrazioni muscolari anomale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MIOTONIA

Significato/Curiosita : Malattia che determina contrazioni muscolari anomale

Il progredire della malattia si osservano modificazioni comuni a tutti i tipi di distrofia muscolare: perdita di fibre muscolari, fibre residue di maggiore... Esistono vari tipi di miotonia a seconda del tipo di canale interessato dal disturbo (canalopatia), e quindi si può parlare di miotonia congenita se sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

