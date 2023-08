Centri di propagazione di un infezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centri di propagazione di un infezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOCOLAI

Significato/Curiosita : Centri di propagazione di un infezione

Caso di infezione il 28 gennaio, il ministero della sanità ha impiegato fino al 17 febbraio per informare il pubblico su come raggiungere i centri di controllo... Tangail. in bangladesh, ci furono anche focolai negli anni successivi. nel maggio 2018, è stato segnalato un focolaio nel distretto di kozhikode del kerala...