Uno dei suoi centri più noti è Clusone - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : VAL SERIANA

Significato/Curiosita : Uno dei suoi centri piu noti e clusone

Tra i centri storico-artistici più noti vanno certamente citati clusone, per i suoi antichi e prestigiosi affreschi, ardesio, gromo, vertova e oneta i... 01n 9°55'00.01e / 45.91667°n 9.91667°e45.91667; 9.91667 la val seriana (àl seriàna o àl heriàna in dialetto bergamasco) è una vallata alpina corrispondente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

