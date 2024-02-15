Ci sono quelli d infezione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ci sono quelli d infezione' è 'Focolai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCOLAI

Perché la soluzione è Focolai? I focolaio rappresenta un punto di origine di un'infezione, dove i batteri o virus si moltiplicano rapidamente. Questi luoghi, spesso piccoli, possono diventare centri di diffusione se non vengono controllati tempestivamente. La presenza di un focolaio richiede interventi rapidi per evitare che si espanda ad altre aree. La loro identificazione è fondamentale per contenere la diffusione di malattie e garantire la sicurezza pubblica. La gestione efficace dei focolaio permette di ridurre i rischi di epidemie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci sono quelli d infezione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ci sono quelli d infezione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Focolai

Per risolvere la definizione "Ci sono quelli d infezione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci sono quelli d infezione" conferma che la soluzione 'Focolai' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Focolai

F Firenze O Otranto C Como O Otranto L Livorno A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci sono quelli d infezione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Focolai' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Centri di propagazione di un infezioneCi sono quelle depresseCi sono quelli di riparazioneQuelli di primo grado ci sono più viciniCi sono quelle sismicheCi sono in ogni edificio