Struttura che accoglie i bambini nei centri commerciali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura che accoglie i bambini nei centri commerciali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BABY PARKING

Significato/Curiosita : Struttura che accoglie i bambini nei centri commerciali

Lotto vacante. accoglie fino a 5 abitanti. tenda grande: per svilupparsi ha bisogno di acqua (da un pozzo o da una fontana). accoglie fino a 7 abitanti... E costruiti locali atti ad ospitare un ristorante, una palestra, un baby parking e una foresteria all'interno della tribuna principale. sono previsti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Struttura che accoglie i bambini nei centri commerciali : struttura; accoglie; bambini; centri; commerciali; La struttura del corpo dei lombrichi; Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua; La struttura di sostegno; La struttura portante della casa; struttura aperta verso l esterno adorna di colonne; accoglie re in casa propria; accoglie molti Paraguaiani; La pessima accoglie nza della moglie gelosa; Raccoglie i voti degli elettori; Raccoglie gli scarti di tutti; I bambini la fanno per determinare a chi tocca; Lo usano i bambini prima del water; Una pappa per bambini ; Un film di Vittorio De Sica: I bambini ci; Indumento per bambini ; Un tipo eccentri co; Così era detto il sistema astronomico geocentri co; Un grande mercato fuori dai centri abitati; Un mercato fuori dai centri abitati; Piccoli centri abitati; Operazioni commerciali ; Aziende commerciali ; Ritorsioni commerciali ; Consorzio di imprese industrali e commerciali ; Mediatore nelle trattative commerciali ;

Cerca altre Definizioni