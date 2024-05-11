Infezione che può essere mortale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Infezione che può essere mortale' è 'Tetano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TETANO

Altre soluzioni: CANCRENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Infezione che può essere mortale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infezione che può essere mortale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tetano? Il tetano è una malattia causata da un batterio che entra nel corpo attraverso ferite profonde, specialmente quelle sporche o contaminate. Una volta nell'organismo, il germe produce una tossina potente che colpisce il sistema nervoso, provocando contrazioni muscolari intense e spasmi dolorosi. Se non trattata tempestivamente, questa infezione può portare a complicazioni gravi e persino alla morte. La prevenzione si basa sulla vaccinazione e sulla cura immediata delle ferite per evitare il diffondersi del batterio.

Infezione che può essere mortale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tetano

Se la definizione "Infezione che può essere mortale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infezione che può essere mortale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tetano:

T Torino E Empoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infezione che può essere mortale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

