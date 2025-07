Parte del fucile che si stringe sotto l ascella nei cruciverba: la soluzione è Calcio

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte del fucile che si stringe sotto l ascella

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Parte del fucile che si stringe sotto l ascella' è 'Calcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCIO

Curiosità e Significato di Calcio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Calcio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Calcio.

Perché la soluzione è Calcio? Il calcio è la parte posteriore di un'arma da fuoco, come un fucile, che si stringe sotto l'ascella per garantirne stabilità e mira. È elemento fondamentale per maneggiare con precisione e sicurezza l’arma durante l’uso. In parole semplici, il calcio è il poggiale che permette di sostenere e controllare il fucile quando si spara.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si ammucchiano sotto i piniLa parte della giacca sotto l ascellaParte dell uovo che non si mangiaUn tempo si cantava sotto il balconeSi accumulano sotto i pini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Calcio

Hai trovato la definizione "Parte del fucile che si stringe sotto l ascella" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M L A O I A D A R P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARDIOPALMA" CARDIOPALMA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.