La definizione e la soluzione di: Un nodo che si stringe in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MATRIMONIO

Il matrimonio è un atto giuridico che indica l'unione consensuale fra due persone, a fini civili, religiosi o a entrambi i fini e che di norma viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica detta nozze, comportando diritti e obblighi fra gli sposi e nei confronti dell'eventuale prole. Nell'Antico Testamento, cui fanno riferimento le tre religioni abramitiche (ebraismo, cristianità, islam), sono presenti casi di poligamia e di ripudio della moglie; qui il matrimonio è sempre fra un uomo e una donna ed è concepito come un dono di Dio per il bene terreno e ultraterreno di entrambi gli sposi (Genesi 2:18-22; Proverbi 18:22, 31:30; Deuteronomio 24:5). Le maggiori religioni monoteistiche hanno valorizzato la celebrazione matrimoniale come un atto e una promessa pronunciata davanti a Dio e davanti alla comunità dei fedeli.

Altre risposte alla domanda : Un nodo che si stringe in due : nodo; stringe; Quella d amante è un nodo ; Il nodo ferroviario vicino a Cortona; Un tipo di nodo detto anche galera; Un nodo sulla Milano-Torino; Altro nome del nodo detto parlato; Le stringe il giromanica; stringe la gola del commosso; Più si stringe e più va a fondo; stringe ferreamente; Si stringe fra le dita per suonare la chitarra;

