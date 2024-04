La Soluzione ♚ Si stringe tra due capi La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si stringe tra due capi. NODO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si stringe tra due capi: Il nodo consiste in uno o più avvolgimenti e ripiegature successive di una spira di corda sulla corda stessa o intorno ad un'altra corda o ad un oggetto. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il nodo consiste in uno o più avvolgimenti e ripiegature successive di una spira di corda sulla corda stessa o intorno ad un'altra corda o ad un oggetto. nodo ( approfondimento) m sing (pl.: nodi) avvolgimento intrecciato di uno o più elementi flessibili (tessile) insieme di avvolgimenti e ripiegature successive di una spira di corda sulla corda stessa oppure intorno ad un'altra corda oppure ad un oggetto, questi collegati e/o uniti (per estensione) nodo cruciale: confrontarsi con un momento decisivo con misura ed ordine; anche elemento fondamentale per comprendere e quindi risolvere una o più cose (matematica) ciascuna delle unità fondamentali di un grafo (meccanica) unità di misura anglosassone della velocità, pari a 1,852 km/h (elettrotecnica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) congiunzione elettrica che implica almeno tre conduttori (informatica) ciascuno degli apparati di rete formanti una rete di computer (fisica) (chimica) parte di un orbitale atomico dove la probabilità di trovare un elettrone è zero Sillabazione nò | do Pronuncia IPA: /'ndo/ Etimologia / Derivazione dal latino nodus Citazione Sinonimi annodatura, cappio, gruppo, legamento, legatura

(di corda, filo) nastro, annodamento,

nastro, annodamento, ( senso figurato ) (di sentimenti) legame, nesso, viluppo, vincolo

legame, nesso, viluppo, vincolo ( senso figurato ) difficoltà, groviglio, intoppo, intrico

difficoltà, groviglio, intoppo, intrico ( senso figurato ) centro, essenza, nocciolo, nucleo, sostanza

centro, essenza, nocciolo, nucleo, sostanza ( per estensione ) groppo

groppo ( senso figurato ) trama, intreccio

trama, intreccio ( senso figurato ) (di problema, situazione) questione centrale, punto cruciale, punto nodale, complicazione, impedimento, laccio, fulcro, cardine, cuore,

questione centrale, punto cruciale, punto nodale, complicazione, impedimento, laccio, fulcro, cardine, cuore, ( botanica ) ingrossamento, nodosità, nocchio

ingrossamento, nodosità, nocchio (di strade, percorsi) confluenza, incrocio, intersezione, crocevia

confluenza, incrocio, intersezione, crocevia ( marina ) miglio marino

miglio marino (anatomia) linfoghiandola Parole derivate annodare, disnodare, linfonodo, nodale, nodoso, snodare, snodo, snodoso

(gergale) nodulo Termini correlati snodo, svincolo Alterati ( diminutivo ) nodino, nodetto, nodello

nodino, nodetto, nodello (accrescitivo) nodone Proverbi e modi di dire ...sciogliere i nodi : risolvere in modo più o meno semplice situazioni invece molto complesse quanto a socialità o rapporti sociali, anche familiari; in generale significa trovare soluzioni adeguate per qualsiasi difficoltà

: risolvere in modo più o meno semplice situazioni invece molto complesse quanto a socialità o rapporti sociali, anche familiari; in generale significa trovare soluzioni adeguate per qualsiasi difficoltà piccolo ago scioglie stretto nodo

la seta non tiene il nodo

avere un nodo alla gola : commuoversi

NODO

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Si stringe tra due capi' è NODO. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.