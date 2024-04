La Soluzione ♚ Un pesciolino sotto sale

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un pesciolino sotto sale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACCIUGA

Curiosità su Un pesciolino sotto sale: Peperoncino rosso dolce o piccante macinato in polvere con l'aggiunta di sale e semi di finocchio selvatico. in calabria, come in sicilia, con il termine... Acciuga cilena (Engraulis ringens) – pesce marino diffuso sulle coste pacifiche del Sudamerica Acciuga europea (Engraulis encrasicolus) – pesce marino diffuso nell'Oceano Atlantico orientale e in alcuni mari europei Acciuga giapponese (Engraulis japonicus) – pesce marino diffuso nell'Oceano Pacifico nordoccidentale Anchovia – genere di pesci della famiglia Engraulidae

