L offesa di un sottoposto a un potente ormai decaduto

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano. Il club venne fondato de facto nel 1926 come Associazione Calcio Napoli, in seguito al cambio di statuto e di denominazione del Foot-Ball Club Internazionale-Naples, a sua volta costituitosi nel 1922. Assunse poi la denominazione di SSC Napoli nel 1964 e, dopo il fallimento della società nel 2004, il presidente Aurelio De Laurentiis fondò la Napoli Soccer che ne rilevò il titolo sportivo e fu iscritta alla Serie C1, adottando la denominazione vigente con la ...

calcio ( approfondimento) m solo sing

(chimica) elemento chimico solido di colore bianco argenteo, facente parte del gruppo dei metalli alcalino terrosi, avente numero atomico 20, peso atomico 40,08 e simbolo chimico Ca che è utilizzato come disossidante l'atomo di calcio ha venti protoni nel nucleo e venti elettroni al di fuori di quest'ultimo

Il calcio è necessario per rafforzare e preservare ossa e denti (sport) (calcio) sport di squadra molto popolare in tutto il mondo, soprattutto in Europa, Africa e America del Sud, che si svolge tra due squadre di undici giocatori ciascuna e che consiste nella spinta in una rete avversaria, col piede o con la testa, ad un pallone di cuoio gonfiato ieri ho visto una partita di calcio

il calcio è quasi sempre stato lo sport più seguito in Italia

Sostantivo

calcio m sing (pl.: calci)

manico della pistola colpo dato col piede un calcio alla palla

(armi) impugnatura delle armi da fuoco corte

Voce verbale

calcio

prima persona singolare dell'indicativo presente di calciare adesso calcio la palla più lontano possibile

Sillabazione

càl | cio

Pronuncia

IPA: /'kalto/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(elemento chimico) dal latino calx cioè "calce"

dal latino cioè "calce" (colpo dato col piede) dal latino calx ossia "tallone"

dal latino ossia "tallone" (voce verbale) vedi calciare

vedi calciare (sport) dalla somiglianza col calcio fiorentino, mentre al di fuori d’Italia si chiama football o soccer

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) (colpo dato col piede) colpo, pedata

colpo, pedata (di animale) zampata

zampata ( sport ) , (per antonomasia) football, pallone, soccer

, football, pallone, soccer (di pistola, fucile) impugnatura

impugnatura ( antico ) tallone, calcagno

tallone, calcagno ( per estensione ) piede

piede (prima persona singolare dell'indicativo presente di calciare) scalcio

Contrari

(prima persona singolare dell'indicativo presente di calciare) colpisco, tiro, sferro

Parole derivate

(sport) calciopoli, calcioantagonista, calcio-balilla, calcio-mercato, calciomercato, calcioscommesse

calciopoli, calcioantagonista, calcio-balilla, calcio-mercato, calciomercato, calcioscommesse (medicina) calcite

Termini correlati

football, partita

( per estensione ) assist, di collo, di piatto, di rimbalzo, torello, parata, rovesciata, semirovesciata, tacco, al volo, goal, stop, contrasto, passaggio, cross, contropiede, fuorigioco, pallonetto, dribbling, a gamba tesa, tiro ad effetto

assist, di collo, di piatto, di rimbalzo, torello, parata, rovesciata, semirovesciata, tacco, al volo, goal, stop, contrasto, passaggio, cross, contropiede, fuorigioco, pallonetto, dribbling, a gamba tesa, tiro ad effetto ( per estensione ) giocata

giocata ( per estensione ) pulcini

pulcini ( senso figurato ) zampata

zampata ( per estensione ) lealtà, tecnica, spettacolarità

lealtà, tecnica, spettacolarità (numero atomico) potassio, scandio

Alterati

( diminutivo ) calcetto

calcetto (accrescitivo) calcione

Iperonimi

sport

Proverbi e modi di dire