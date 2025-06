Un ibrido tra specie diverse nei cruciverba: la soluzione è Incrocio

INCROCIO

Curiosità e Significato di Incrocio

Perché la soluzione è Incrocio? Un ibrido tra specie diverse si chiama incrocio. È il risultato dell'unione tra due piante o animali differenti, creando una nuova varietà con caratteristiche miste. Questo processo è spesso usato in agricoltura e allevamento per ottenere varietà più resistenti o produttive. In sintesi, l'incrocio rappresenta la fusione di due mondi biologici diversi per innovare e migliorare le specie.

Come si scrive la soluzione Incrocio

I Imola

N Napoli

C Como

R Roma

O Otranto

C Como

I Imola

O Otranto

