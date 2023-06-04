Agrume ibrido dall aspetto simile al limone

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Agrume ibrido dall aspetto simile al limone' è 'Limequat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LIMEQUAT

Perchè la soluzione è Limequat? Il Limequat è un agrume che unisce le caratteristiche di limone e kumquat, con una scorza arancione e un sapore agrumato. Questo frutto, piccolo e compatto, si presta bene a essere consumato fresco o usato in cucina per arricchire piatti e bevande. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Agrume ibrido dall aspetto simile al limone
  • Risposta: LIMEQUAT
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LEUT
  • Inizia con: L
  • Finisce con: T
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Agrume ibrido dall aspetto simile al limone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Limequat

In presenza della definizione "Agrume ibrido dall aspetto simile al limone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Limequat'.

La soluzione 'Limequat' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Agrume ibrido dall aspetto simile al limone". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con agrume: Piccolo agrume dolce 

Con ibrido: Ibrido tra gatto domestico e gatto leopardo 

Con aspetto: Confondersi con l ambiente grazie all aspetto 