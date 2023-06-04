Agrume ibrido dall aspetto simile al limone
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Agrume ibrido dall aspetto simile al limone' è 'Limequat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Limequat? Il Limequat è un agrume che unisce le caratteristiche di limone e kumquat, con una scorza arancione e un sapore agrumato. Questo frutto, piccolo e compatto, si presta bene a essere consumato fresco o usato in cucina per arricchire piatti e bevande. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Agrume ibrido dall aspetto simile al limone
- Risposta: LIMEQUAT
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LEUT
- Inizia con: L
- Finisce con: T
Agrume ibrido dall aspetto simile al limone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Limequat
In presenza della definizione "Agrume ibrido dall aspetto simile al limone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Limequat'.
La soluzione 'Limequat' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Agrume ibrido dall aspetto simile al limone". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Dall aspetto e consistenza simile a pecore Caratterizzati dall aspetto simile a un uovo È simile al mastino Strumento simile al liuto Il viaggio negli Usa dall Atlantico al Pacifico
Altre definizioni collegate
Con agrume: Piccolo agrume dolce
Con ibrido: Ibrido tra gatto domestico e gatto leopardo
Con aspetto: Confondersi con l ambiente grazie all aspetto