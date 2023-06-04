Agrume ibrido dall aspetto simile al limone

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Agrume ibrido dall aspetto simile al limone' è 'Limequat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L I M E Q U A T

Perchè la soluzione è Limequat? Il Limequat è un agrume che unisce le caratteristiche di limone e kumquat, con una scorza arancione e un sapore agrumato. Questo frutto, piccolo e compatto, si presta bene a essere consumato fresco o usato in cucina per arricchire piatti e bevande. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Agrume ibrido dall aspetto simile al limone

Agrume ibrido dall aspetto simile al limone Risposta: LIMEQUAT

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L E U T

Inizia con: L

L Finisce con: T

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Agrume ibrido dall aspetto simile al limone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Limequat

In presenza della definizione "Agrume ibrido dall aspetto simile al limone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Limequat'.

La soluzione 'Limequat' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Agrume ibrido dall aspetto simile al limone". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.