specie varietà

Sostantivo

Significato e Curiosità su: A Sorta Fairytale è un brano della cantautrice statunitense Tori Amos, pubblicato come primo singolo del suo settimo album in studio Scarlet's Walk. È stata pubblicata in tre versioni: "Album Version", "101 Mix" e "Original Single Version". Nella versione inglese e canadese, il singolo presenta la b-side Operation Peter Pan, mentre nella versione US DVD Single è contenuto il video musicale con la partecipazione di Adrien Brody.

sorta f inv

tipologia di genere

Voce verbale

participio passato femminile di sorgere

Sillabazione

sòr | ta

Pronuncia

IPA: /'srta/

Etimologia / Derivazione

dal francese sorte che deriva dal latino sors cioè "sorte"

Citazione

Sinonimi

specie, tipo, genere, qualità, forma, categoria, varietà, razza, natura, stampo, modello, stile, aspetto, classe, foggia, fattura, maniera, guisa, fatta

Proverbi e modi di dire