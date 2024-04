La definizione e la soluzione di 6 lettere: Scrisse L origine delle specie. DARWIN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882) è stato un biologo, naturalista, geologo ed esploratore britannico, celebre per aver formulato la teoria dell'evoluzione delle specie vegetali e animali per selezione naturale agente sulla variabilità dei caratteri ereditari, e della loro diversificazione e moltiplicazione per discendenza da un antenato comune. Pubblicò la sua teoria sull'evoluzione delle specie nel libro L'origine delle specie (1859), che è il suo lavoro più noto. Inoltre egli raccolse molti dei dati su cui basò la sua teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS Beagle, e in ...

darviniano m sing

(biologia) che si attiene alla dottrina del naturalista inglese Charles Darwin

Sostantivo

darviniano m sing

seguace di Charles Darwin

Sillabazione

dar | vi | nià | no

Etimologia / Derivazione

deriva da Charles Darwin

Sinonimi

darwinista

Varianti