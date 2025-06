Chi nasce tondo non muore così nei cruciverba: la soluzione è Quadrato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi nasce tondo non muore così' è 'Quadrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUADRATO

Curiosità e Significato di "Quadrato"

Approfondisci la parola di 8 lettere Quadrato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Quadrato? Quadrato è una figura geometrica con quattro lati uguali e angoli retti, simbolo di stabilità e ordine. Spesso rappresenta equilibrio e solidità, ma anche rigidità e struttura. La frase suggerisce che chi nasce con determinate caratteristiche può mantenere la propria forma nel tempo, anche se in modo diverso da come ci si aspetterebbe. In sostanza, il quadrato è un esempio di perfezione e uniformità.

Come si scrive la soluzione Quadrato

Hai davanti la definizione "Chi nasce tondo non muore così" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

D Domodossola

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

