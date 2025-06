Nasce tra contendenti nei cruciverba: la soluzione è Rivalità

RIVALITÀ

La parola Rivalità è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rivalità? Rivalità indica un rapporto di competizione e confronto tra persone o gruppi che cercano di prevalere l’uno sull’altro. È un sentimento spesso presente in ambiti come sport, lavoro o passioni condivise, dove emerge la voglia di vincere o dimostrare il proprio valore. In sostanza, rappresenta il confronto acceso che può spingere a migliorarsi, ma anche generare tensioni se non gestito con equilibrio.

R Roma

I Imola

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

E E R I B Mostra soluzione



