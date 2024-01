La Soluzione ♚ Muore per un ideale

Il martire (dal greco µt - testimone) è colui che è morto o è stato sottoposto a pene corporali per avere testimoniato la propria fede o un ideale nonostante una persecuzione, senza abiurarli; è un concetto presente in più religioni. Il termine è utilizzato per estensione anche in forma laica ("martire della patria", "martire del lavoro"), per onorare atti di particolare eroismo compiuti a difesa della propria nazione o nello svolgimento della propria professione. Italiano Sostantivo martire ( approfondimento) m sing (pl.: martiri) (religione) chi è ucciso per non rinnegare la propria fede (cristianesimo) fiero testimone cristiano anche a costo della morte Sillabazione màr | ti | re Pronuncia IPA: /'martire/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo (ecclesiastico) martyr che deriva dal greco µt, ossia "testimone" Citazione Sinonimi (religione) testimone della fede, eroe della fede, santo, eroe

testimone della fede, eroe della fede, santo, eroe (senso figurato) vittima, perseguitato, oppresso Contrari ( senso figurato ) aguzzino, boia, carnefice, torturatore

aguzzino, boia, carnefice, torturatore ( senso figurato ) dittatore, oppressore, persecutore, tiranno

dittatore, oppressore, persecutore, tiranno (senso figurato) fortunato, persona felice, persona soddisfatta Parole derivate protomartire

Termini correlati martirio

