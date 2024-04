La Soluzione ♚ Ha lati e angoli uguali La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ha lati e angoli uguali. QUADRATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha lati e angoli uguali: Un quadrato, in geometria, è un quadrilatero regolare, cioè un poligono con quattro lati e quattro angoli congruenti. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un quadrato, in geometria, è un quadrilatero regolare, cioè un poligono con quattro lati e quattro angoli congruenti. quadrato ( approfondimento) m sing

con la forma del quadrato (per estensione) di viso che ha tratti, mento e mascelle pronunciati usato per le unità di misura, per indicare l'unità di superficie derivata da quella di lunghezza: chilometro quadrato, la misura di un quadrato di lato un chilometro, pari a un milione di metri quadrati (anatomia) muscolo con forma piatta e quadrangolare (paleografia) di scrittura con angoli retti Sostantivo quadrato ( approfondimento) m sing (pl.: quadrati) (geometria) poligono regolare con quattro lati uguali e quattro angoli retti (matematica) operazione matematica consistente nel moltiplicare un numero per se stesso il quadrato di 3 è 9

elevare al quadrato un osso del cranio oggetto con la forma del poligono (militare) formazione difensiva adottata per contrastare attacchi provenienti da qualunque direzione (sport) le due metà del campo di gara nella pallavolo (marina) spazio adibito a mensa o allo svago nelle navi militari (araldica) figura quadrata presente nello scudo (architettura) incrocio delle navate longitudinali e trasversali delle chiese (telecomunicazioni) linea con quattro fili posti ai vertici di un quadrato negli impianti telefonici (tipografia) quadratone (astronomia) figura formata da due pianeti posti ad angolo retto vecchia unità di misura che corrispondeva a circa 35 are, utilizzata soprattutto in Toscana Voce verbale quadrato participio passato di quadrare Sillabazione qua | drà | to Pronuncia IPA: /kwa'drato/ Etimologia / Derivazione dal latino quadratus, participio passato di quadrare Sinonimi (aggettivo) quadro, quadrangolare, squadrato

( senso figurato ) forte, grosso, massiccio, possente, robusto, solido, tarchiato

( sport ) , piattaforma, ring

, piattaforma, ring frammento, pezzo, riquadro Contrari (aggettivo) rotondo, tondo

rotondo, tondo debole, gracile, esile, fragile, magro, mingherlino, snello, sottile

( senso figurato ) circolare

circolare (sostantivo) radice quadrata Parole derivate quadratura Termini correlati al quadrato, quadrato magico, quadrato perfetto, angolo retto, area, cerchio, diagonale, lato, perimetro, poligono, rombo, quattro, vertice Alterati (diminutivo) quadratino Iperonimi poligono Proverbi e modi di dire salire sul quadrato

estrarre la radice quadrata : compiere l'operazione matematica inversa al quadrato la radice quadrata di 25 è 5

: compiere l'operazione matematica inversa al quadrato quadrato perfetto : un numero intero che è il quadrato di un altro numero intero: 9 è un quadrato perfetto, 8 no

: un numero intero che è il quadrato di un altro numero intero: fare quadrato - disporsi unitamente a difesa di qualcuno o piú spesso delle sue opinioni.

essere un tipo quadrato : si dice di una persona molto precisa, rigorosa, con abitudini ferree Mario era un tipo quadrato

