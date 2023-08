Scrive soltanto in tondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrive soltanto in tondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Significato/Curiosita : Scrive soltanto in tondo

Pp. 228, 253, isbn 9788845274893. ^ ibid. (in tondo o in corsivo, con o senza il punto) risulta usatissimo in inglese, dove invece there, equivalente al... Premio compasso d'oro 1954 premio compasso d'oro 1955 premio compasso d'oro 1956 premio compasso d'oro 1957 premio compasso d'oro 1959 premio compasso d'oro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Scrive soltanto in tondo : scrive; soltanto; tondo; scrive sui giornali; Servono per scrive re; Si lascia tra una parola e l altra scrive ndo; Iscrive re nelle fila dell esercito; Le prescrive il cerimoniale; Si può toccarlo soltanto con un dito; Un sacco che si può vuotare soltanto piangendo; Lo si dà matto soltanto al re; soltanto non di più; In febbraio capita soltanto ogni quattro anni; Il dolce senese rotondo con mandorle e spezie; Chi nasce tondo non muore così; Può essere chiaro e tondo ; La Valle pugliese con Locorotondo e Martina Franca; Il più tondo dei corpi;

Cerca altre Definizioni