La Soluzione ♚ Le sue squadre promosse diventano cadette

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Le sue squadre promosse diventano cadette. SERIE C Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su le sue squadre promosse diventano cadette: Il campionato di Serie C, colloquialmente abbreviato in Serie C e ufficialmente denominato Serie C Now per ragioni di sponsorizzazione, è la terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile, la più bassa a carattere professionistico.

Altre Definizioni con serie c; squadre; promosse; diventano; cadette;