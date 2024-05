L organizza la Lega Pro

Aggettivo, forma flessa

serie f pl

femminile plurale di serio non sono persone serie

Sostantivo

serie ( approfondimento) f inv

(matematica) somma di infiniti termini di una successione serie di Mengoli

serie armonica (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) collegamento in serie, collegamento di elementi elettrici uno di seguito all’altro, in modo che l’intensità di corrente risulti la stessa in tutti gli elementi

(di prodotti) tipologia di oggetti

Sillabazione

sè | rie

Pronuncia

IPA: /'srje/

Etimologia / Derivazione

dal latino series, derivazione di serere ossia "intrecciare, infilare"

Sinonimi

(aggettivo) affidabili, assennate, composte, consapevoli, corrette, coscienziose, diligenti, equilibrate, giudiziose,ineccepibili, oneste, posate, preparate, responsabili,rette, scrupolose

affidabili, assennate, composte, consapevoli, corrette, coscienziose, diligenti, equilibrate, giudiziose,ineccepibili, oneste, posate, preparate, responsabili,rette, scrupolose accigliate, austere, burbere, corrucciate, cupe, dure, pensierose, severe

(di situazioni) ardue, difficili, difficoltose, gravi, impegnative, importanti, pericolose, preoccupanti, spinose

profonde, autorevoli, riflessive, rischiose, sostenute, compunte, compassate, contegnose, ponderate

severe, accigliate, preoccupate, tristi,

(di persone) caste, continenti, corrette, costumate, morali, morigerate, oneste, rette, sincere, sobrie, temperanti, vere, virtuose,

caste, continenti, corrette, costumate, morali, morigerate, oneste, rette, sincere, sobrie, temperanti, vere, virtuose, (sostantivo) successione, concatenazione, sequenza, progressione, ordine, catena, fila, elenco, avvicendamento, graduatoria, carosello, insieme, suddivisione

successione, concatenazione, sequenza, progressione, ordine, catena, fila, elenco, avvicendamento, graduatoria, carosello, insieme, suddivisione (specialmente di sciagure) sequela seguito, filza, sfilza

sequela seguito, filza, sfilza (di prodotti) classe, famiglia, gamma, genere, tipo, tipologia





( sport ) categoria, divisione, gruppo, raggruppamento

categoria, divisione, gruppo, raggruppamento (in filatelia e numismatica) collana, raccolta, collezione

collana, raccolta, collezione (radiofonica o televisiva) serial

Contrari

(aggettivo) leggere, superficiali, frivole, irresponsabili, inaffidabili, incoscienti, irriflessive

leggere, superficiali, frivole, irresponsabili, inaffidabili, incoscienti, irriflessive contente, allegre, gioiose, liete, gaie, ilari

(di opere) scherzose, buffe, giocose

scherzose, buffe, giocose (di persone) disoneste, immorali, corrotte, scorrette, viziose, spudorate, scostumate, intemperanti

disoneste, immorali, corrotte, scorrette, viziose, spudorate, scostumate, intemperanti false

(di situazioni)facili, semplici, sicure, rassicuranti, innocue

Parole derivate

fuoriserie, seriare

