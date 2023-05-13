Incombe sulle squadre di fondo classifica
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Incombe sulle squadre di fondo classifica' è 'Retrocessione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Incombe sulle squadre di fondo classifica
- Risposta: RETROCESSIONE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Vocali: 6
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ROSIE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Retrocessione? Quando una squadra non riesce a ottenere abbastanza punti, rischia di scendere di categoria. Questa situazione si verifica spesso nelle competizioni sportive e si chiama retrocessione, un passo indietro che può cambiare molte cose per il club e i suoi tifosi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Incombe sulle squadre di fondo classifica: risposta da 13 lettere
La soluzione associata alla definizione "Incombe sulle squadre di fondo classifica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Retrocessione. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.