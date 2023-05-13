Incombe sulle squadre di fondo classifica

Home / Soluzioni Cruciverba / Incombe sulle squadre di fondo classifica

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Incombe sulle squadre di fondo classifica' è 'Retrocessione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E T R O C E S S I O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Incombe sulle squadre di fondo classifica

Incombe sulle squadre di fondo classifica Risposta: RETROCESSIONE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Vocali: 6

6 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R O S I E

Inizia con: R

R Finisce con: E

Perchè la soluzione è Retrocessione? Quando una squadra non riesce a ottenere abbastanza punti, rischia di scendere di categoria. Questa situazione si verifica spesso nelle competizioni sportive e si chiama retrocessione, un passo indietro che può cambiare molte cose per il club e i suoi tifosi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Retrocessione' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Incombe sulle squadre di fondo classifica: risposta da 13 lettere

La soluzione associata alla definizione "Incombe sulle squadre di fondo classifica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Retrocessione. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'incombe'

Cruciverba con 'squadre'