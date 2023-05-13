Incombe sulle squadre di fondo classifica

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Incombe sulle squadre di fondo classifica' è 'Retrocessione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RETROCESSIONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Incombe sulle squadre di fondo classifica
  • Risposta: RETROCESSIONE
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ROSIE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Retrocessione? Quando una squadra non riesce a ottenere abbastanza punti, rischia di scendere di categoria. Questa situazione si verifica spesso nelle competizioni sportive e si chiama retrocessione, un passo indietro che può cambiare molte cose per il club e i suoi tifosi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Retrocessione'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Incombe sulle squadre di fondo classifica: risposta da 13 lettere

La soluzione associata alla definizione "Incombe sulle squadre di fondo classifica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Retrocessione. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'incombe'

Cruciverba con 'squadre'

Cruciverba con 'fondo'