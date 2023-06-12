Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio' è 'Rasoterra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASOTERRA

Perché la soluzione è Rasoterra? La rasoterra è una tecnica utilizzata nel calcio per eseguire tiri e passaggi molto bassi, controllando la palla vicino al terreno. Questa modalità di gioco permette di sorprendere il portiere o i difensori avversari, grazie alla rapidità e precisione dell’azione. La capacità di mantenere la palla rasoterra richiede abilità e sensibilità nel controllo, favorendo azioni rapide e efficaci. La scelta di questa tecnica può determinare l’esito di una manovra offensiva o difensiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rasoterra

La soluzione associata alla definizione "Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio" conferma che la soluzione 'Rasoterra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rasoterra

R Roma A Ancona S Savona O Otranto T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rasoterra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è un tiro che sfiora il suoloCosì è un tiro con alzo a zeroA pelo d erbaCosì è il tè molto scuroTiro molto potente nel calcioCosì è detta la Nazionale di calcio brasilianaCosì è detta la squadra di calcio morbida e molleCosì può definirsi un testo molto coinciso