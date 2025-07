Storti, obliqui nei cruciverba: la soluzione è Sbilenchi

SBILENCHI

Curiosità e Significato di Sbilenchi

Perché la soluzione è Sbilenchi? Storti, obliqui si riferisce a qualcosa inclinato o non dritto. La parola sbilencchi indica appunto uno stato di squilibrio o discesa da una posizione normale, spesso usata in modo figurato per descrivere situazioni o persone che si discostano dall'equilibrio o dalla normalità. È un termine che richiama l'idea di deviazione o instabilità, rendendolo molto utile in vari contesti.

Come si scrive la soluzione Sbilenchi

Stai cercando la risposta alla definizione "Storti, obliqui"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S D L I N I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SLIDING" SLIDING

