Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FITOTERAPIA

Significato/Curiosità : Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante

La fitoterapia è un approccio terapeutico che si avvale delle proprietà curative delle piante medicinali. Questo metodo millenario coinvolge l'utilizzo di parti specifiche delle piante, come foglie, radici e fiori, per trattare una vasta gamma di disturbi. Le sostanze bioattive presenti nelle piante, come flavonoidi, alcaloidi e oli essenziali, vengono estratte e utilizzate per promuovere il benessere e alleviare sintomi. La fitoterapia è ampiamente adottata in molte culture tradizionali e ha guadagnato popolarità anche nella medicina moderna, grazie alla sua natura meno invasiva e alla crescente ricerca sulle proprietà terapeutiche delle piante.

Altre risposte alla domanda : Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante : metodo; cura; sfrutta; sostanze; medicinali; contenute; nelle; piante; Famoso metodo d insegnamento musicale giapponese; metodo di rilegatura che ricorda una brochure; Un metodo per misurare i tempi di produzione; metodo abituale; Collegato secondo un certo ordine di metodo ; Li cura l ortopedico; cura tore di una collana di libri; Abbigliato con estrema cura agghindato; Una laboriosa cura nel fare; Un motto giuridico: de minimis non cura t lat; Il carbone già sfrutta to; sfrutta le sventure altrui; Si sfrutta scendendo; sfrutta i segnali lanciati da speciali fari; La centrale che sfrutta l energia dei moti ondosi; sostanze tossiche; Deturpare l ambiente con sostanze non degradabili; di massa: tecnica per studiare tracce di sostanze ; L atleta che ha assunto sostanze vietate; Lo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti; Si usa per dosare i medicinali ; Un uso da medicinali ; Quelle d urto prevedono massicce dosi di medicinali ; Boccettine per i medicinali ; Arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali ; Il fisico che dà il nome al numero di particelle contenute in una mole; Iniziali di Brunelle schi; Modello nelle abbreviazioni; Inservienti nelle scuole; nelle vicinanze; Si rassodano più tardi nelle uova in cottura; Insetto che danneggia le radici delle piante ; Sostegni di piccole piante ; piante acquatiche; Uno dei due generi delle piante Balsaminacee; l cambio di contenitore per le piante ;

Cerca altre Definizioni