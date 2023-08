Sono contenute nel cordone ombelicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono contenute nel cordone ombelicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CELLULE STAMINALI

Significato/Curiosità : Sono contenute nel cordone ombelicale

Le cellule staminali, contenute nel cordone ombelicale, rappresentano una preziosa risorsa biologica con un potenziale straordinario. Queste cellule, presenti nel tessuto connettivo del cordone, hanno la capacità unica di differenziarsi in vari tipi di cellule specializzate nel corpo umano. Sono fondamentali per la rigenerazione e la riparazione dei tessuti danneggiati, nonché per trattamenti medici avanzati. Le cellule staminali del cordone ombelicale sono considerate una fonte etica e meno controversa rispetto ad altre fonti, come le cellule staminali embrionali. La loro conservazione può offrire opportunità future per la cura di malattie e lesioni, aprendo nuove prospettive nella medicina rigenerativa.

Altre risposte alla domanda : Sono contenute nel cordone ombelicale : sono; contenute; cordone; ombelicale; sono dovuti alla miseria; sono separate in Alto Adige; Lo sono le recluse; sono di vimini intrecciati; Non sono credenti; Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante; Il fisico che dà il nome al numero di particelle contenute in una mole; Fiocchetto in fondo al cordone ; cordone che isola il focolaio di una malattia; L abito con il cordone in vita; Il fiocchetto in fondo al cordone ; Processo infiammatorio della zona ombelicale ; Può essere ombelicale o umanitario; Quello ombelicale collega mamma e figlio;

