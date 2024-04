La Soluzione ♚ Si sfrutta in miniera La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si sfrutta in miniera. GIACIMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si sfrutta in miniera: Il giacimento è un deposito minerario contenente un metallo o altre risorse di valore in concentrazione economicamente competitiva. Di solito è usato nel contesto di un deposito minerario dal quale è conveniente estrarre la sua componente metallica. I giacimenti vengono sfruttati tramite miniere nel caso di giacimenti di minerali solidi (tipo ferro, carbone...), pozzi estrattivi nel caso siano di fluidi minerali (tipo petrolio, gas, salamoie). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il giacimento è un deposito minerario contenente un metallo o altre risorse di valore in concentrazione economicamente competitiva. Di solito è usato nel contesto di un deposito minerario dal quale è conveniente estrarre la sua componente metallica. I giacimenti vengono sfruttati tramite miniere nel caso di giacimenti di minerali solidi (tipo ferro, carbone...), pozzi estrattivi nel caso siano di fluidi minerali (tipo petrolio, gas, salamoie). giacimento ( approfondimento) m sing(pl.: giacimenti) (geologia) (ingegneria) deposito di minerali (archeologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione gia | ci | mén | to Pronuncia IPA: /dati'mento/ Etimologia / Derivazione da giacere, dal latino iacere Sinonimi (geologia) deposito

deposito miniera, cava, filone, vena Altre Definizioni con giacimento; sfrutta; miniera; Si sfrutta nella miniera; Si sfrutta con speciali pannelli; Miniera senza cunicoli; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si sfrutta in miniera

GIACIMENTO

G

I

A

C

I

M

E

N

T

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Si sfrutta in miniera' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.