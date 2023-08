Dove toccano fanno danno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dove toccano fanno danno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MALDESTRI

Significato/Curiosita : Dove toccano fanno danno

Valori dell'uvi più alti si raggiungono in sicilia, dove spesso in estate alle ore 13:00 si toccano punte di 10,2. ai tropici, nelle ore centrali della... maldestro, pseudonimo di antonio prestieri (napoli, 11 marzo 1985), è un cantautore italiano. comincia giovanissimo a studiare pianoforte ma durante l'adolescenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

