Lo sono le cose che si vedono e si toccano

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono le cose che si vedono e si toccano' è 'Materiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATERIALI

Perché la soluzione è Materiali? I materiali rappresentano tutto ciò che può essere percepito attraverso i sensi, principalmente la vista e il tatto. Sono elementi tangibili e concreti che costituiscono oggetti, strutture e sostanze presenti nell'ambiente quotidiano. La loro natura permette di distinguerli e di utilizzarli per vari scopi, come costruire, creare o riparare. La conoscenza dei materiali è fondamentale per comprendere come interagiscono con il mondo circostante e come possono essere impiegati in diversi contesti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le cose che si vedono e si toccano". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo sono le cose che si vedono e si toccano nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Materiali

In presenza della definizione "Lo sono le cose che si vedono e si toccano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le cose che si vedono e si toccano" conferma che la soluzione 'Materiali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Materiali

M Milano A Ancona T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le cose che si vedono e si toccano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Materiali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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