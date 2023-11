La definizione e la soluzione di: Rinomata oliva prodotta nella Valle del Belice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NOCELLARA

Significato/Curiosita : Rinomata oliva prodotta nella valle del belice

Vallo (prodotto nella sicilia occidentale) l'olio del valdemone (prodotto nella sicilia nord-orientale) l'olio della valle del belice (prodotto nella sicilia... Oliva Nocellara del Belice è un prodotto ortofrutticolo italiano con due denominazioni di origine protetta (DOP). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

