Finissimo tessuto di lino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finissimo tessuto di lino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BISSO

Significato/Curiosita : Finissimo tessuto di lino

Essendo di origine cellulosica, se bruciata produce una finissima polvere nero-grigia. il lino ha una tenacità di circa 6-7 grammi/denaro e un tasso di ripresa... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bisso (disambigua). il bisso è una fibra tessile di origine animale, una sorta di seta naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Finissimo tessuto di lino : finissimo; tessuto; lino; Tessuto finissimo ; Così è detto un lembo di tessuto fluttuante; Il tessuto del pittore; Un tessuto assorbente; tessuto per lenzuola; Un tessuto per accappatoi; Donna dall aspetto mascolino ; Il modellino d una costruzione; Il cugino di Renzo Tramaglino ; In mezzo al tavolino ; Chi dipinse Dama con l ermellino ;

Cerca altre Definizioni