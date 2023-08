Affari in gestazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affari in gestazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRATTATIVE

Significato/Curiosità : Affari in gestazione

Le "trattative" si riferiscono al processo di negoziazione e discussione tra due o più parti al fine di raggiungere un accordo o un compromesso su determinate questioni o affari. Questo termine è ampiamente utilizzato in ambito commerciale, politico e legale, dove le parti coinvolte cercano di definire condizioni, prezzi, termini contrattuali o altre questioni in modo da raggiungere un accordo vantaggioso per entrambi. Le trattative possono implicare negoziazioni dettagliate, valutazione dei pro e contro e l'uso di abilità persuasive. La capacità di condurre trattative efficaci è fondamentale per il successo in diversi contesti, dalla vendita di prodotti alla risoluzione di dispute.

