Gestazione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gestazione' è 'Gravidanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAVIDANZA

Perché la soluzione è Gravidanza? La gestazione è il periodo durante il quale un organismo femminile porta avanti lo sviluppo di un embrione o di un feto all’interno del suo corpo. La gravidanza si verifica quando un ovulo fecondato si impianta nell’utero, dando inizio a questa fase di crescita e maturazione. Essa coinvolge cambiamenti fisiologici e ormonali che preparano il corpo materno alla nascita del bambino. La durata media di questa fase è di circa nove mesi, al termine dei quali avviene il parto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gestazione". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Gestazione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Gravidanza

Per risolvere la definizione "Gestazione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gestazione" conferma che la soluzione 'Gravidanza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Gravidanza

G Genova R Roma A Ancona V Venezia I Imola D Domodossola A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gestazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gravidanza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Terminare il proprio periodo di gestazioneAffari in gestazioneFinire la gestazioneConclude la gestazione