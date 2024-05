Finire la gestazione

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Il mulo è un ibrido quasi sempre sterile a causa del suo corredo cromosomico dispari (63 cromosomi) e deriva dall'incrocio tra l'asino stallone con 31 coppie di cromosomi e la giumenta con 32 coppie di cromosomi. La sterilità di questo animale è dovuta al fatto che, avendo un corredo poliploide dispari, alla meiosi non arriva quasi mai ad appaiare i suoi cromosomi nella maniera giusta e non riesce a formare gameti "normali". È rara, ma occasionalmente riportata, la nascita di un esemplare partorito dalla femmina del mulo, che talvolta raggiunge l'estro e conserva il feto fino a partorire un puledro derivato dall'accoppiamento con un maschio di asino o cavallo. Di contro lo sperma del mulo non è fertile e quindi la riproduzione dell'esemplare maschile del mulo non è possibile. L'ibrido derivato dall'incrocio contrario (cavallo stallone e asina) si chiama bardotto.

partorire (vai alla coniugazione)

l'atto di far nascere un figlio dal proprio grembo, da parte di femmina di mammifero oggi la giumenta deve partorire (per estensione) avere un figlio, dopo il concepimento è diventata mamma, ha partorito un bel maschietto (senso figurato) creare, produrre

Sillabazione

par | to | rì | re

Pronuncia

IPA: /parto'rire/

Etimologia / Derivazione

dal latino parturire ossia "avere le doglie del parto"

Sinonimi

dare alla luce, mettere al mondo, generare, sgravare, sgravarsi, sgravidare

(di animali) figliare

figliare ( senso figurato ) produrre, generare, creare, inventare, ideare

produrre, generare, creare, inventare, ideare (senso figurato) causare

Contrari

( per estensione ) abortire

abortire ( senso figurato ) distruggere

distruggere (senso figurato) evitare, impedire

Parole derivate

partorimento

Termini correlati