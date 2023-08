Il Thomas vincitore del Tour de France 2018 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Thomas vincitore del Tour de France 2018. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GERAINT

Significato/Curiosita : Il thomas vincitore del tour de france 2018

il tour de france 2018, centocinquesima edizione della grande boucle, si è svolto dal 7 al 29 luglio 2018 su un percorso totale di 3 351 km, con partenza... geraint howell thomas, obe (cardiff, 25 maggio 1986), è un ciclista su strada e pistard britannico che corre per il team ineos grenadiers. nella specialità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

