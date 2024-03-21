France letterato francese

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'France letterato francese' è 'Anatole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANATOLE

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Perché la soluzione è Anatole? Anatole è un nome proprio di origine francese che indica un letterato proveniente dalla Francia. Questa parola si riferisce a uno scrittore o intellettuale che contribuisce alla cultura e alla letteratura del suo paese, distinguendosi per le sue opere e il suo pensiero. La presenza di Anatole nelle lettere francesi sottolinea l'importanza di figure che, attraverso le parole, hanno lasciato un segno indelebile nel panorama culturale. La sua influenza si riflette nella storia della letteratura transalpina.

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France letterato francese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anatole

Se la definizione "France letterato francese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anatole'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: France letterato francese

France letterato francese Risposta: ANATOLE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto L Livorno E Empoli

La soluzione 'Anatole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "France letterato francese". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.