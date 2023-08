Importante porto bulgaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante porto bulgaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VARNA

Significato/Curiosita : Importante porto bulgaro

Altri significati, vedi varna (disambigua). varna (in bulgaro: ) è una città della bulgaria di oltre 330.000 abitanti, la terza per popolazione dopo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi varna (disambigua). varna (in bulgaro: ) è una città della bulgaria di oltre 330.000... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

