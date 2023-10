Importante porto della Turchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante porto della Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SMIRNE

Significato/Curiosita : Importante porto della turchia

Coordinate: 39°n 36°e / 39°n 36°e39; 36 la turchia (in turco türkiye), ufficialmente repubblica di turchia (in turco türkiye cumhuriyeti), è uno stato... Balçova, narlidere e güzelbahçe. smirne è gemellata con: nea smirni (nuova smirne), grecia agorà di smirne agorà di smirne fortezza di kadifekale crowne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Importante porto della Turchia : importante; porto; turchia; Il nostro importante Istituto con il Governatore; Un importante uomo di governo; importante Casa di produzione di film di animazione; Si dice di questione poco importante ; importante chiesa cittadina; importante porto dell Iraq; importante gara sciistica di Madonna di Campiglio; Città e porto ucraino; Parte del porto adibita allo scarico delle merci; Ex possedimento porto ghese in Cina; La parte interna del porto ; La Punta dell aeroporto Falcone-Borsellino; Era un possedimento porto ghese in Cina; Importante porto dell Iraq; Porto della turchia ; L isola della turchia all imbocco dei Dardanelli; In turchia e in Canada; La più grande città della turchia ; Il più alto monte della turchia ; Il presidente della turchia ; La regione in cui si trova la turchia europea;

Cerca altre Definizioni