Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione' è 'Papi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPI

Perché la soluzione è Papi? PAPI è il termine usato per indicare i cardinali elettori che, riuniti nel conclave, scelgono il nuovo pontefice. La loro elezione si annuncia spesso con una fumata bianca uscita dalla Sistina, segnale che il processo si è concluso con successo. Questa fumata rappresenta la conferma dell'esito positivo del voto e la fine di un lungo periodo di discussioni e preghiere. La presenza di PAPI è quindi strettamente collegata a quel momento di svolta nella Chiesa cattolica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Papi

Se la definizione "Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione" conferma che la soluzione 'Papi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Papi

P Padova A Ancona P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Papi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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