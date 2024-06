leggero difetto

: . Agostino Di Bartolomei (Roma, 8 aprile 1955 – Castellabate, 30 maggio 1994) è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista o difensore.

Italiano: Sostantivo: pecca f sing (pl.: pecche) . (gergale) grave colpa plateale o comunque poi evidente, in genere voluta spudoratamente la sua pecca è la brama di sopraffazione.. (per estensione) vizio lieve oppure golosità, passione, piccola abitudine di cui non si può fare a meno sorridendo disse all'amica: "Il babà è un po' la mia pecca".. (raro) ciò in cui non si dispone delle necessarie capacità oppure in cui risaltano lievi mancanze a scuola storia era la mia pecca.