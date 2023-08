Così sono anche detti spagnoli e portoghesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono anche detti spagnoli e portoghesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IBERICI

Significato/Curiosita : Cosi sono anche detti spagnoli e portoghesi

Correnti di portoghese e i nobili normalmente acquisirono nomi portoghesi. il diffondersi della lingua fu aiutato dai matrimoni misti tra portoghesi e le genti... Disambiguazione – "iberici" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi iberico. gli iberi o hibi erano un gruppo di popoli, imparentati linguisticamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

