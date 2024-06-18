Così sono detti i criminali come Al Capone ing

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così sono detti i criminali come Al Capone ing' è 'Gangster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GANGSTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così sono detti i criminali come Al Capone ing" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono detti i criminali come Al Capone ing". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Gangster? Un termine usato per descrivere i membri di organizzazioni criminali, spesso coinvolti in attività illegali e violente. Questi individui operano in modo organizzato e possono controllare territori o mercati illeciti. La figura del gangster è legata a storie di malavita, estorsioni e traffici illeciti che hanno segnato la storia criminale. Spesso sono rappresentati in film e libri come simboli di potere e illegalità.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Così sono detti i criminali come Al Capone ing" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono detti i criminali come Al Capone ing" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gangster:

G Genova A Ancona N Napoli G Genova S Savona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono detti i criminali come Al Capone ing" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

