Verbo che fa pensare anche ai solchi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Verbo che fa pensare anche ai solchi' è 'Tracciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRACCIARE
Perché la soluzione è Tracciare? Il verbo che fa pensare anche ai solchi è tracciare, un'azione che implica creare linee o segni sulla superficie di un materiale, come terra o carta. Questo termine richiama l'idea di incidere o segnare percorsi, lasciando un segno che può essere osservato e seguito. Tracciare può riferirsi sia a disegni, mappe o percorsi, sia a segnare un percorso mentale o emotivo. La parola evoca l'immagine di linee che attraversano uno spazio, lasciando un'impronta indelebile.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Verbo che fa pensare anche ai solchi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Verbo che fa pensare anche ai solchi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tracciare
La definizione "Verbo che fa pensare anche ai solchi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Verbo che fa pensare anche ai solchi" conferma che la soluzione 'Tracciare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Tracciare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Verbo che fa pensare anche ai solchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tracciare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Disegnare o descrivereSegnare monitorare gli spostamentiDisegnare una lineaSi fa ai racconti di chi esageraSi fa per cambiare colore ai capelliAvverbio che fa pensareSi fa alle spese e ai bisogniFa prendere fiato ai combattenti
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