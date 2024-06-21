Ex-monetine portoghesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ex-monetine portoghesi' è 'Centavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTAVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ex-monetine portoghesi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ex-monetine portoghesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Centavo? Il centavo è una moneta di piccole dimensioni che ha avuto un ruolo importante nel sistema monetario portoghese. Originariamente utilizzato come moneta di basso valore, rappresentava una frazione di valuta più grande e facilitava le transazioni quotidiane. Questa moneta, fatta di metallo, veniva impiegata per acquisti di modestissimo importo e per rendere più agevole il cambio tra diverse valute. Le ex-monetine portoghesi, riconoscibili come centavo, sono testimonianza di un passato economico e culturale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ex-monetine portoghesi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Centavo

Per risolvere la definizione "Ex-monetine portoghesi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ex-monetine portoghesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Centavo:

C Como E Empoli N Napoli T Torino A Ancona V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ex-monetine portoghesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una monetina cubanaUna frazione dell escudoEra lo spicciolo dei PortoghesiI pasteis pasticcini tipici portoghesi porCosì sono anche detti spagnoli e portoghesiMolti turisti a Roma vi gettano le monetineI turisti a Roma vi gettano monetineLo stesso che portoghesi