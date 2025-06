Se è d aria non dà la scossa nei cruciverba: la soluzione è Corrente

CORRENTE

Curiosità e Significato di "Corrente"

Perché la soluzione è Corrente? La corrente è il flusso di elettricità che attraversa un circuito, alimentando apparecchi e dispositivi. Se si tratta di aria, come nel caso di un temporale, può creare scariche o folate di energia senza causare scosse dirette. La corrente è fondamentale nella vita quotidiana, ma bisogna sempre maneggiarla con attenzione per evitare incidenti. Conoscere questa energia ci aiuta a vivere in modo più sicuro e consapevole.

Come si scrive la soluzione Corrente

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

